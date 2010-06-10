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Posted 10 июня 2010, 11:08

Published 10 июня 2010, 11:08

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Для работы с новым оборудованием работники малярно-покрасочного цеха УВЗ прошли переобучение

10 июня 2010, 11:08
Накануне на Уралвагонзаводе завершилась модернизация малярно-покрасочного цеха.

Покраска вагонов от этого быстрее не станет, но будет гораздо технологичнее, рассказывает старший мастер цеха Елена Митина. «Благодаря новому оборудованию улучшились условия труда маляров, в цехе стало приятно работать, и люди приходят сюда с удовольствием,» - отметила Елена Митина.

По её словам, после модернизации цеха сокращать рабочих не пришлось. Чтобы работать с современным оборудованием, маляры прошли переобучение. Отметим, что на линии трудится 41 маляр.

© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Модернизация#Рабочие#УВЗ#Общество
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