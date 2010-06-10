Для работы с новым оборудованием работники малярно-покрасочного цеха УВЗ прошли переобучение

Покраска вагонов от этого быстрее не станет, но будет гораздо технологичнее, рассказывает старший мастер цеха Елена Митина. «Благодаря новому оборудованию улучшились условия труда маляров, в цехе стало приятно работать, и люди приходят сюда с удовольствием,» - отметила Елена Митина.