Церазов Константин Владимирович: «В 2011 году российский рынок окажется под влиянием"

Posted 12 января 2011, 14:42
Published 12 января 2011, 14:42
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Итоги 2010 года не впечатлили инвесторов, делавших ставку на отечественный нефтегазовый сектор. В то время, как российские индексы выросли на 23%, сектор прибавил всего 16%, а капитализация лидера отрасли — Газпрома, выросла всего на 5%. Долговой кризис в Европе обусловил сокращение спроса, на этом фоне цены на нефть колебались в районе $70-$85 за баррель марки Юралс, говорит Церазов Константин Владимирович.
Впереди рынки ожидает очень непростой год — ведь долговые проблемы никуда не денутся, и российские индексы и нефтегазовый сектор останутся под влиянием внешних факторов. Вместе с тем, мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году, и полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель, говорит Константин Церазов.
Эксперт рекомендует инвесторам обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Транснефти. Выделяя основные драйверы роста ЛУКОЙЛа, Константин Владимирович Церазов выделяет проект компании по разработке шельфа Каспия, получившего налоговые льготы, а также возможность погашения 7,6% казначейских акций.
В качестве инвестиционной идеи 2012 года Константин Владимирович Церазов отмечает также Газпром, который по итогам 2010 года остался недооценен рынком. В качестве драйвера роста котировок акций Газпрома Константин Церазов называет завершение строительства газопровода Северный Поток, а также возобновление работ по Штокмановскому проекту.
Еще одной перспективной инвестицией могут стать вложения в бумаги Транснефти, считает Константин Церазов. Эта нефтяная монополия также серьезно недооценена рынком, и обладает, по мнению эксперта, потенциалом роста на уровне 80%. В 2011 году компания станет более прозрачной, раскрывая информацию по новым стандартам, что несомненно, привлечет внимание инвесторов, говорит Константин Владимирович Церазов.