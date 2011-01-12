TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2011, 14:42

Published 12 января 2011, 14:42

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Церазов Константин Владимирович: «В 2011 году российский рынок окажется под влиянием"

12 января 2011, 14:42
Сокращение спроса в 2010 году не позволило российскому нефтегазовому сектору обогнать индексы, непростая ситуация сохранится и в 2012 году, прогнозирует Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov), заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог».

Итоги 2010 года не впечатлили инвесторов, делавших ставку на отечественный нефтегазовый сектор. В то время, как российские индексы выросли на 23%, сектор прибавил всего 16%, а капитализация лидера отрасли — Газпрома, выросла всего на 5%. Долговой кризис в Европе обусловил сокращение спроса, на этом фоне цены на нефть колебались в районе $70-$85 за баррель марки Юралс, говорит Церазов Константин Владимирович.

Константин Владимирович Церазов: «Полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель». Константин Владимирович Церазов: «Полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель».
Константин Владимирович Церазов: «Полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель».
Фото: Тройка диалог

Впереди рынки ожидает очень непростой год — ведь долговые проблемы никуда не денутся, и российские индексы и нефтегазовый сектор останутся под влиянием внешних факторов. Вместе с тем, мы не видим основания для развития пессимистичного сценария в 2011 году, и полагаем, что цены на нефть останутся на комфортном для отечественного нефтегазового сектора уровне со среднегодовой ценой 90-95 долларов за баррель, говорит Константин Церазов.

Эксперт рекомендует инвесторам обратить внимание на бумаги ЛУКОЙЛа, Газпрома и Транснефти. Выделяя основные драйверы роста ЛУКОЙЛа, Константин Владимирович Церазов выделяет проект компании по разработке шельфа Каспия, получившего налоговые льготы, а также возможность погашения 7,6% казначейских акций.

В качестве инвестиционной идеи 2012 года Константин Владимирович Церазов отмечает также Газпром, который по итогам 2010 года остался недооценен рынком. В качестве драйвера роста котировок акций Газпрома Константин Церазов называет завершение строительства газопровода Северный Поток, а также возобновление работ по Штокмановскому проекту.

Еще одной перспективной инвестицией могут стать вложения в бумаги Транснефти, считает Константин Церазов. Эта нефтяная монополия также серьезно недооценена рынком, и обладает, по мнению эксперта, потенциалом роста на уровне 80%. В 2011 году компания станет более прозрачной, раскрывая информацию по новым стандартам, что несомненно, привлечет внимание инвесторов, говорит Константин Владимирович Церазов.

Подпишитесь
Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
Сегодня, 09:26
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности
Сегодня, 09:00
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Сегодня, 11:46
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Сегодня, 08:40