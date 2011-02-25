Тагильчане увидят участников второй мировой на фотографиях и в анимации

Posted 25 февраля 2011, 17:01
Published 25 февраля 2011, 17:01
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
«Солдаты. Soldiers. Soldaten» - это история о бойцах второй мировой. Проект будет представлять собой большую музейную инсталляцию, которая объединяет фотографии и артефакты. Основой экспозиции станут портреты солдат разных армий, собранные в коллекциях и семейных архивах. Часть снимков будет представления в виде мультимедийных инсталляций, где визуальный эффект создает впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.
Важным акцентом работники музея считают двойные портреты одного и того же человека, сделанные в начале и в конце войны. Это позволит увидеть трагический след в каждом конкретном человеке, который оставила война.
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