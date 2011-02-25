Тагильчане увидят участников второй мировой на фотографиях и в анимации

«Солдаты. Soldiers. Soldaten» - это история о бойцах второй мировой. Проект будет представлять собой большую музейную инсталляцию, которая объединяет фотографии и артефакты. Основой экспозиции станут портреты солдат разных армий, собранные в коллекциях и семейных архивах. Часть снимков будет представления в виде мультимедийных инсталляций, где визуальный эффект создает впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.