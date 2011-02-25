TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2011, 17:01

Published 25 февраля 2011, 17:01

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тагильчане увидят участников второй мировой на фотографиях и в анимации

25 февраля 2011, 17:01
В апреле Нижнетагильский музей изобразительных искусств представит проект «Солдаты. Soldiers. Soldaten». В прошлом году он победил в 7-ом грантовом конкурсе музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире».

«Солдаты. Soldiers. Soldaten» - это история о бойцах второй мировой. Проект будет представлять собой большую музейную инсталляцию, которая объединяет фотографии и артефакты. Основой экспозиции станут портреты солдат разных армий, собранные в коллекциях и семейных архивах. Часть снимков будет представления в виде мультимедийных инсталляций, где визуальный эффект создает впечатление плавной трансформации одного объекта в другой.

Важным акцентом работники музея считают двойные портреты одного и того же человека, сделанные в начале и в конце войны. Это позволит увидеть трагический след в каждом конкретном человеке, который оставила война.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Война#День Победы#Выставка#Общество
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39