В кузнице Уралвагонзавода запускается новая линия

Posted 25 февраля 2011, 17:05
Published 25 февраля 2011, 17:05
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Труд работников станет безопаснее, процент брака снизится почти до ноля.Производитель и поставщик оборудования - чешская фирма «Алта».
Современный комплекс полностью автоматизирован. Для обеспечения егополноценной работы требуется всего три человека. Кузница - одна изключевых структурных единиц Уралвагонзавода, отмечают в пресс-службепредприятия. В феврале ей исполнилось 75 лет.
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