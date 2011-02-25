В кузнице Уралвагонзавода запускается новая линия

Современный комплекс полностью автоматизирован. Для обеспечения егополноценной работы требуется всего три человека. Кузница - одна изключевых структурных единиц Уралвагонзавода, отмечают в пресс-службепредприятия. В феврале ей исполнилось 75 лет.