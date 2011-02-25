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Posted 25 февраля 2011, 17:05

Published 25 февраля 2011, 17:05

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В кузнице Уралвагонзавода запускается новая линия

25 февраля 2011, 17:05
В результате количество обработанных осевых заготовок увеличится почти вдвое - до 200 тысяч в год.

Труд работников станет безопаснее, процент брака снизится почти до ноля.Производитель и поставщик оборудования - чешская фирма «Алта».

Современный комплекс полностью автоматизирован. Для обеспечения егополноценной работы требуется всего три человека. Кузница - одна изключевых структурных единиц Уралвагонзавода, отмечают в пресс-службепредприятия. В феврале ей исполнилось 75 лет.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Уралвагонзавод#Завод#УВЗ#Железная дорога#Общество
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