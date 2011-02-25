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Posted 25 февраля 2011, 17:09

Published 25 февраля 2011, 17:09

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Нижнем Тагиле прошли учения оперативных служб

25 февраля 2011, 17:09
В Нижнем Тагиле захвачен поезд с заложниками.

Такова была легенда командно-штабных учений нижнетагильской оперативной зоны, в которых приняли участие руководители отделов милиции близлежащих городов. Главная задача таких учений, которые проводятся 4 раза в год, – отработать взаимодействие между всеми оперативными службами. В связи с событиями в Домодедово, нынешние учения решено было провести на транспорте. По легенде, в районе железнодорожного вокзала террористы в одном из вагонов пассажирского поезда захватили заложников.

Как рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе нижнетагильского УВД, чтобы освободить заложников, милиционерами был проведен комплекс оперативных мероприятий - от переговоров до захвата террористов. По итогам учений всем участникам была поставлена положительная оценка.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Милиция#Учения#УВД#Общество
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