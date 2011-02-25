В Нижнем Тагиле прошли учения оперативных служб

Такова была легенда командно-штабных учений нижнетагильской оперативной зоны, в которых приняли участие руководители отделов милиции близлежащих городов. Главная задача таких учений, которые проводятся 4 раза в год, – отработать взаимодействие между всеми оперативными службами. В связи с событиями в Домодедово, нынешние учения решено было провести на транспорте. По легенде, в районе железнодорожного вокзала террористы в одном из вагонов пассажирского поезда захватили заложников.