В регионе готовятся преподавать ПДД в детских садах. В Нижнем Тагиле это уже делают

Posted 25 февраля 2011, 17:17
Published 25 февраля 2011, 17:17
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
На это отводится лишь два часа в год. И даже это время не всегдаучителя используют по назначению. Но, как рассказала корреспонденту Радио «Маяк - нижний Тагил» старшийинспектор отделения по пропаганде нижнетагильской ГИБДД НатальяНикишина, воспитанников нижнетагильских детских садов правилам дорожногодвижения обучают давно и весьма успешно. Не реже раза в неделю малышамрассказывают о том, как вести себя на улице. Все это в форме игр илитеатрализованного представления. Очень эффективно работают целевыепрогулки – воспитатель с ребятишками идёт по улице и на конкретномпримере объясняет смысл знаков и правила перехода через улицу. И всё наязыке, понятном малышу.
В школах Нижнего Тагиле ученики изучают правила дорожного движения тожене два часа в год, как считает губернатор. Кроме основных занятий врамках изучения ОБЖ, примерно раз в месяц классный руководитель долженпроводить большое занятие по безопасности на дорогах. А когдазаканчивается последний урок, учитель напоминает детям, что идти домойнужно по безопасному маршруту.
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