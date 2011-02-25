В регионе готовятся преподавать ПДД в детских садах. В Нижнем Тагиле это уже делают

На это отводится лишь два часа в год. И даже это время не всегдаучителя используют по назначению. Но, как рассказала корреспонденту Радио «Маяк - нижний Тагил» старшийинспектор отделения по пропаганде нижнетагильской ГИБДД НатальяНикишина, воспитанников нижнетагильских детских садов правилам дорожногодвижения обучают давно и весьма успешно. Не реже раза в неделю малышамрассказывают о том, как вести себя на улице. Все это в форме игр илитеатрализованного представления. Очень эффективно работают целевыепрогулки – воспитатель с ребятишками идёт по улице и на конкретномпримере объясняет смысл знаков и правила перехода через улицу. И всё наязыке, понятном малышу.