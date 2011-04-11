Как продвинутые пользователи экономят на расходных материалах

Posted 11 апреля 2011,, 06:57
Published 11 апреля 2011,, 06:57
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как-то, знаете, никудышно работает принтер, в котором закончился картридж…вот. И зачастую именно это окаянное приобретение новых оригинальных расходных материалов (в особенности, если вы предпочитаете лазерные принтеры) сводит на нет весь потрясающий эффект экономии, на который мы обольщаемся при покупке. Стоимость лазерного печатающего устройства сегодня практически эквивалентна стоимости оригинальных расходных материалов, которые требуются для его исправной и полноценной работы.
В связи с таким печальным состоянием дел, наиболее оптимальным решением выглядит заправка картриджей лазерных принтеров, благодаря которой можно в разы снизить текущие расходы на печать. Конечно же, это придумали не мы, и не сейчас — подавляющее число потребителей уже давно пришли к аналогичному выводу, оценив явные преимущества экономии на заправке картриджей.
Параллельно с этим, заправка картриджей для принтеров организациями, не обладающими соответствующим опытом работы в данной сфере и штатом высококвалифицированных специалистов, запросто может стать причиной поломки картриджа, а там уж и ремонт принтера не за горами. Так что не скупитесь, товарищи, только заправка картриджей у знатоков своего дела сократит ваши затраты, и сохранит пару-тройку нервных клеток, которые, говорят, не восстанавливаются!
Почему так (в плане заправки картриджей для принтеров профессионалами, а не нервных клеток, естественно)? В первую очередь, основная загвоздка заправки картриджей лазерных принтеров заключается в том, что производители любят оснащать картриджи чипами, препятствующими повторной заправке оных. Чтобы обойти эту защиту, требуется выполнение такой процедуры, как перепрошивка или замена чипа, осуществление которой подразумевает наличие специальной аппаратуры. После таких манипуляций картридж подгоняется до состояния, максимально приближенного к оригинальному. Только в таком случае вы сможете минимизировать расходы, заставляющие расширяться зрачки и учащающие сердцебиение до предынфарктного состояния. Единожды осуществив необходимые для последующего использования процедуры — прошивку принтера и заправку картриджей, вы сможете продолжать эффективное использование своей печатающей техники, не переплачивая при этом и не теряя в качестве печати.
Между прочим, ни один расходный материал не может заправляться вечно. Рано или поздно наступит тот момент, когда придется покупать новый картридж, однако до того, как это случится, вы успеете сэкономить денег не на одно, и даже не на два оригинальных устройства. Простая математика подсказывает, что этот оригинальный картридж достанется вам бесплатно, ведь экономия — это тоже своего рода прибыль!