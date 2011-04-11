Как продвинутые пользователи экономят на расходных материалах

Почему так (в плане заправки картриджей для принтеров профессионалами, а не нервных клеток, естественно)? В первую очередь, основная загвоздка заправки картриджей лазерных принтеров заключается в том, что производители любят оснащать картриджи чипами, препятствующими повторной заправке оных. Чтобы обойти эту защиту, требуется выполнение такой процедуры, как перепрошивка или замена чипа, осуществление которой подразумевает наличие специальной аппаратуры. После таких манипуляций картридж подгоняется до состояния, максимально приближенного к оригинальному. Только в таком случае вы сможете минимизировать расходы, заставляющие расширяться зрачки и учащающие сердцебиение до предынфарктного состояния. Единожды осуществив необходимые для последующего использования процедуры — прошивку принтера и заправку картриджей, вы сможете продолжать эффективное использование своей печатающей техники, не переплачивая при этом и не теряя в качестве печати.