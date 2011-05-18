Не все из нас могут похвастаться просторными хоромами, куда могли бы вместиться габаритные вещи. Для маленьких квартир обычно приходится искать складывающиеся или компактные предметы, одним из таких полезных приобретений для дома могут стать складные массажные столы. В сложенном виде некоторые модели помещаются в чемоданчик. Точнее они сами представляют собой такой чемодан, который можно положить в багажник автомобиля или убрать на балкон или в кладовку, а доставать его по мере надобности.
Не стоит переживать, что из-за раскладного механизма вы потеряете какую-либо часть функций, напротив, подобные столы ничуть не уступают по качеству своим полногабаритным собратьям. Собственно, даже профессиональные кабинеты и спа-салоны предпочитают иной раз закупать соответствующее складное оборудование, чтобы в случае переезда в новый офис их легко можно было бы перевезти, еще и сэкономив на транспортировке.
Вообще качественный массажный стол чрезвычайно важен для проведения эффективного лечения и профилактики. Он должен быть удобен как для пациента, так и для массажиста. Только после этого может быть гарантирован оздоровительный результат. В первую очередь при неправильной позе на плохом столе или при использовании его имитации (дивана, кровати и т. п.) страдает позвоночник клиента, а массажист в этом случае не способен контролировать свои действия в полной мере, чтобы оказывать правильное воздействие на массируемые участки тела.
Также при выборе массажного стола следует обращать внимание на его кушетку, из каких материалов она изготовлена. В основном она расположена на прочном металлокаркасе или деревянном основании, а сама кушетка выполнена из ППУ или пружинного блока. Обивка может быть кожаная или тканевая со специальным покрытием для лучшего очищения ее поверхности.
Для салонов красоты предусмотрены специальные модели, в которых имеются различные полезные отверстия, например, под сосуды для ароматерапии, а также удобные полочки и вставки. В большинстве моделей имеется электропривод, который позволяет подстраиваться под запросы и потребности каждого клиента, пришедшего в салон на спа-процедуры. В салонах красоты массажные столы предназначены не только непосредственно для массажа, но и для косметических процедур, а также для ухода за руками и ногами, для депиляции, маникюра и педикюра. Для достижения еще большей эффективности в оздоровительном плане их можно сочетать с различными массажерами, причем как в домашних условиях, так и в салонах. При этом на такие массажеры ценысильно различаются в зависимости от их комплектации и предназначения, но те из них, что можно использовать в быту, вполне доступны для большинства потребителей. К таковым, в частности, относятся массажеры для ног.