Складные массажные столы

Для салонов красоты предусмотрены специальные модели, в которых имеются различные полезные отверстия, например, под сосуды для ароматерапии, а также удобные полочки и вставки. В большинстве моделей имеется электропривод, который позволяет подстраиваться под запросы и потребности каждого клиента, пришедшего в салон на спа-процедуры. В салонах красоты массажные столы предназначены не только непосредственно для массажа, но и для косметических процедур, а также для ухода за руками и ногами, для депиляции, маникюра и педикюра. Для достижения еще большей эффективности в оздоровительном плане их можно сочетать с различными массажерами, причем как в домашних условиях, так и в салонах. При этом на такие массажеры ценысильно различаются в зависимости от их комплектации и предназначения, но те из них, что можно использовать в быту, вполне доступны для большинства потребителей. К таковым, в частности, относятся массажеры для ног.