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Posted 28 июня 2011, 12:00

Published 28 июня 2011, 12:00

Modified 24 февраля, 07:27

Updated 24 февраля, 07:27

Вампиры в России будут защищены

28 июня 2011, 12:00
В скором времени в России начнет действовать фронт защиты вампиров и других нелюдей. К регистрации организации уже приступили в Санкт-Петербурге, сообщает «Лента.ру».

Идея создания фронта принадлежит основателям социальной сети Nuara.ru, ориентированной на тех, кто причисляет себя к вампирам, лешим иэльфам. «Права таких лиц на сегодняшний день никак не защищены, общество преимущественно относится к ним негативно. Наша задача это положение изменить», — пояснили авторы проекта.

Как рассказали руководители соцсети для вампиров, устав новой организации уже готов и после того как завершится подготовка остальной документации, пакет бумаг будет передан на регистрацию в Минюст РФ. Ожидается, что это произойдет в течение месяца.

Как много времени уйдет на регистрацию фронта защиты вампиров, неизвестно. Если среди ваших знакомых есть вампиры или эльфы, можете оставить свою подпись в поддержку организации здесь http://memo.nuara.ru.

На фото — плакат с сайта nuara.ru

#Общество#Социальные сети#Права
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