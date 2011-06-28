Вампиры в России будут защищены

Posted 28 июня 2011, 12:00
Published 28 июня 2011, 12:00
Modified 24 февраля, 07:27
Updated 24 февраля, 07:27
Идея создания фронта принадлежит основателям социальной сети Nuara.ru, ориентированной на тех, кто причисляет себя к вампирам, лешим иэльфам. «Права таких лиц на сегодняшний день никак не защищены, общество преимущественно относится к ним негативно. Наша задача это положение изменить», — пояснили авторы проекта.
Как рассказали руководители соцсети для вампиров, устав новой организации уже готов и после того как завершится подготовка остальной документации, пакет бумаг будет передан на регистрацию в Минюст РФ. Ожидается, что это произойдет в течение месяца.
Как много времени уйдет на регистрацию фронта защиты вампиров, неизвестно. Если среди ваших знакомых есть вампиры или эльфы, можете оставить свою подпись в поддержку организации здесь http://memo.nuara.ru.
На фото — плакат с сайта nuara.ru