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Posted 8 августа 2011, 12:35

Published 8 августа 2011, 12:35

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Как пройти техосмотр

8 августа 2011, 12:35
Чтобы сэкономить время, нервы и, главное, деньги на прохождении техосмотра, предлагаем ознакомиться с основной информацией по этому вопросу, даже если вы собаку на этом съели или даже знаете, где она зарыта.

Во-первых, владельцу средства передвижения придется оплатитьгоспошлину за выдачу талона о прохождении технического оосмотра автомобиля, которая составит 300рублей, и сам государственный техосмотр, стоимость которого составит 690 рублейдля легкового автомобиля

Полуприцепы

740,00

Автобус c полной массой до 5 тонн

910,00

Автобус c полной массой свыше 5 тонн

1100,00

Грузовой автомобиль c полной массой до 3.5 тонн

790,00

Грузовой автомобиль c полной массой от 3.5 до 12 тонн

1060,00

Грузовой автомобиль c полной массой свыше 12 тонн

1140,00

Какие документы нужны чтоб пройти техосмотр?

Имея на руках распечатанные квитанции об оплате, можете смелоначинать сбор необходимых документов для ТО. Чтоб пройти техосмотр, Вам понадобятся:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документы, удостоверяющие право использованиярадиоэлектронных средств (в случае необходимости);
  • квитанция об оплате установленных платежей исборов;
  • страховой полис ОСАГО;
  • регистрационный документ на транспортноесредство;
  • водительское удостоверение ли паспортсобственника транспортного средства.

Когда все документы собраны, не поленитесь провестисобственный предварительный осмотр своего автомобиля: обратите внимание на светповоротников и фар, на состояние шлангов, самостоятельно проверьте, нет липотеков масла, тормозной жидкости под машиной и не забудьте об аварийном знаке,огнетушителе и аптечке.

Диагностическая карта

Сложности при прохождении ТО возникают только у хозяев машинс техническими неисправностями или тонировкой. В среднем техосмотр в НижнемТагиле займет

За это время заполняется

в каком подразделении ГИБДД зарегистрирован автомобиль,

государственный регистрационный знак транспортного средства (номерадолжны быть чистыми!)

идентификационныйномер транспортного средства,

год выпуска и прочие технические характеристики,

данные собственника транспортного средства или егопредставителя.

Каждый год в техосмотр вносятся поправки, поэтому перед тем, как пройти лучше всего купить свежую книжку с ПДД, где подробно описаны новыетребования к ТС.

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Удачи на дорогах!

© Максим Иванов, TagilCity.ru

#Советы#Техосмотр#Общество
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