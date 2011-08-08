Как пройти техосмотр

Posted 8 августа 2011, 12:35
Published 8 августа 2011, 12:35
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Во-первых, владельцу средства передвижения придется оплатитьгоспошлину за выдачу талона о прохождении технического оосмотра автомобиля, которая составит 300рублей, и сам государственный техосмотр, стоимость которого составит 690 рублейдля легкового автомобиля
Полуприцепы
740,00
Автобус c полной массой до 5 тонн
910,00
Автобус c полной массой свыше 5 тонн
1100,00
Грузовой автомобиль c полной массой до 3.5 тонн
790,00
Грузовой автомобиль c полной массой от 3.5 до 12 тонн
1060,00
Грузовой автомобиль c полной массой свыше 12 тонн
1140,00
Имея на руках распечатанные квитанции об оплате, можете смелоначинать сбор необходимых документов для ТО. Чтоб пройти техосмотр, Вам понадобятся:
Когда все документы собраны, не поленитесь провестисобственный предварительный осмотр своего автомобиля: обратите внимание на светповоротников и фар, на состояние шлангов, самостоятельно проверьте, нет липотеков масла, тормозной жидкости под машиной и не забудьте об аварийном знаке,огнетушителе и аптечке.
Диагностическая карта
Сложности при прохождении ТО возникают только у хозяев машинс техническими неисправностями или тонировкой. В среднем техосмотр в НижнемТагиле займет
За это время заполняется
в каком подразделении ГИБДД зарегистрирован автомобиль,
государственный регистрационный знак транспортного средства (номерадолжны быть чистыми!)
идентификационныйномер транспортного средства,
год выпуска и прочие технические характеристики,
данные собственника транспортного средства или егопредставителя.
Каждый год в техосмотр вносятся поправки, поэтому перед тем, как пройти лучше всего купить свежую книжку с ПДД, где подробно описаны новыетребования к ТС.
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Удачи на дорогах!
© Максим Иванов, TagilCity.ru