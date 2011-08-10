Запущен дополнительный вечерний рейс 12 трамвая

Подчёркиваем, останутся ли данные рейсы или нет — зависит оттагильчан, т.е., от того, будут ли вагоны заполнены пассажирами. Приположительном эффекте запуска вышеуказанных рейсов не исключенорассмотрение варианта добавления других дополнительных трамваев понаправлению «центр города — Пихтовые горы» в вечернее время.