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Posted 10 августа 2011, 13:19

Published 10 августа 2011, 13:19

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Запущен дополнительный вечерний рейс 12 трамвая

10 августа 2011, 13:19
Дополнительный рейс 12 маршрута трамвая из центра города на Вагонку до Пихтовых гор отправляется от вокзала в 19:40. Также запущен рейс 1 маршрута отправлением 18:37 от УВЗ.

Попытку частичного решения проблемы с доставкой пассажиров из центрагорода на Вагонку и от УВЗ в центр в вечернее время осуществилотрамвайное управление совместно с организацией «Тагильчане за трамвай»,сообщает сайт «Тагильский трамвай»: http://www.tagiltram.ru/

С 8 по 14 августа в пробном режиме вводятся дополнительные рейсы по следующим маршрутам:

— 12 маршрут «Островского — пр. Ленина — Пихтовые горы».

Отправление от Островского в 19:26, от Драмтеатра в 19:31, от пр.Ленина в 19:35, от вокзала в 19:40, от Новой Кушвы в 19:53. Прибытие наПихтовые горы в 20:24;

— 1 маршрут «УВЗ — пр. Ленина — Островского».

Отправление от УВЗ в 18:37, от Н. Кушвы в 18:55, от пр. Ленина в 19:10. Прибытие на Островского в 19:20.

График движения в данном случае одинаков как для рабочих, так и длявыходных дней. На указанные рейсы трамвайщики стараются выпускатьсовременный комфортабельный вагон 71-403 (на фото).

По результатам обследования пассажиропотока будет принято решение,оставить эти рейсы, либо отменить. Надеемся, вы предпочтёте не стоять в 40-минутной очереди на остановке в сторону Вагонки, а выберете транспорт, работающий по расписанию.

Подчёркиваем, останутся ли данные рейсы или нет — зависит оттагильчан, т.е., от того, будут ли вагоны заполнены пассажирами. Приположительном эффекте запуска вышеуказанных рейсов не исключенорассмотрение варианта добавления других дополнительных трамваев понаправлению «центр города — Пихтовые горы» в вечернее время.

#Транспорт#Городской транспорт#Трамвай#Общество
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