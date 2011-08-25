Запущены дополнительные вечерние рейсы 1 и 12 трамваев

8 августа был запущен пробный рейс 12-го маршрута на Вагонку вечером отправлением с вокзала в 19:40. По итогам двух недель работы данного рейса было решено его оставить, а также добавить еще один рейс 12-го маршрута отправлением в 21:07 от вокзала .