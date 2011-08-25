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Posted 25 августа 2011, 11:40

Published 25 августа 2011, 11:40

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Запущены дополнительные вечерние рейсы 1 и 12 трамваев

25 августа 2011, 11:40
8 августа был запущен пробный рейс 12-го маршрута на Вагонку вечером отправлением с вокзала в 19:40. По итогам двух недель работы данного рейса было решено его оставить, а также добавить еще один рейс 12-го маршрута отправлением в 21:07 от вокзала .

Напоминаем, что на данные рейсы трамвайное управление стараетсявыпускать относительно новые вагоны. У тагильчан есть возможностьпользоваться нормальным транспортом, который к определенному времениподходит к остановке, нежели стоять в очередях на маршрутку.

Также хочется еще раз отметить, что дальнейшая судьба этих вечернихрейсов зависит от тагильчан: будут люди выбирать трамвай — будет итрамвай, соответственно, будет и возможность добраться вечером до дома.

#Общественный транспорт#Трамвай#Общество
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