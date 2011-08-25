Запущены дополнительные вечерние рейсы 1 и 12 трамваев

Posted 25 августа 2011, 11:40
Published 25 августа 2011, 11:40
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Напоминаем, что на данные рейсы трамвайное управление стараетсявыпускать относительно новые вагоны. У тагильчан есть возможностьпользоваться нормальным транспортом, который к определенному времениподходит к остановке, нежели стоять в очередях на маршрутку.
Также хочется еще раз отметить, что дальнейшая судьба этих вечернихрейсов зависит от тагильчан: будут люди выбирать трамвай — будет итрамвай, соответственно, будет и возможность добраться вечером до дома.