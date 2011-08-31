В фаворитах в сентябре будут оставаться бумаги компаний нефтяного сектора, считает эксперт. В частности, Константин Владимирович Церазов рекомендует инвесторам обратить внимание на «Лукойл», который выпустил в августе сильный отчет по итогам I полугодия 2011 года. Также интересны бумаги «Газпрома» и «Роснефти». Среди металлургов эксперт отметил акции НЛМК, а также «ПолюсЗолото» и «Полиметалл», чья привлекательность обусловлена ростом мировых цен на драгметаллы.