Как выбрать надежную спецодежду

Однако именно качественная экипировка обеспечивает персонал надежной защитой от повреждений и комфортными условиями для работы. Качество рабочей одежды имеет несколько показателей. Она должна быть удобной, надежной, прочной, ноской, служить длительное время. Как правило, стандартная спецодежда защищает от электрического тока, грязи, пыли, воды, химических вредных веществ, нефтепродуктов, механических повреждений и т.д. Это обеспечивается обработкой тканей специальными веществами. В зависимости от направления деятельности работников меры безопасности могут быть и выше. Например, для электриков костюмы изготавливаются из специальной материи с антистатическими бикарболоновыми нитями. Также к традиционному комплекту рабочей одежды всегда прилагаются средства индивидуальной защиты.