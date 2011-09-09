Как выбрать надежную спецодежду

Однако именно качественная экипировка обеспечивает персонал надежной защитой от повреждений и комфортными условиями для работы. Качество рабочей одежды имеет несколько показателей. Она должна быть удобной, надежной, прочной, ноской, служить длительное время. Как правило, стандартная спецодежда защищает от электрического тока, грязи, пыли, воды, химических вредных веществ, нефтепродуктов, механических повреждений и т.д. Это обеспечивается обработкой тканей специальными веществами. В зависимости от направления деятельности работников меры безопасности могут быть и выше. Например, для электриков костюмы изготавливаются из специальной материи с антистатическими бикарболоновыми нитями. Также к традиционному комплекту рабочей одежды всегда прилагаются средства индивидуальной защиты.
В целях дополнительных мер безопасности учитывается даже расцветка спецодежды. Традиционно выбирают яркие цвета, чаще всего оранжевый и синий. Это можно объяснить тем, что благодаря этому каждого работника можно увидеть на большом расстоянии. Также на спецодежду нашиваются специальные светоотражающие полосы, которые позволяют увидеть человека в темноте. Иногда на стройплощадках используют и оранжевые жилеты (или другой яркой окраски).
Немаловажным является удобность одежды: она должна подходить по размеру и не стеснять движения работника. Предварительно стоит узнать, не меняет ли одежда своих линейных размеров после стирки или химчистки. Поскольку частые загрязнения неизбежны, экипировку приходится стирать регулярно. Поэтому надо учитывать, насколько хорошо и быстро она отстирывается.
Благодаря обработке ткани специальными веществами некоторые производители достигают эффекта несминаемости экипировки – ее не нужно гладить.
Средства защиты для всех специальностей различны. Например, облицовщику-полировщику, малярам и штукатурам обязательно нужен респиратор, спецодежда монтажника должна включать обувь, фиксирующую голень. Значительным по численности набором средств индивидуальной защиты должны обладать электрики (резиновые коврики, бахилы, галоши, диэлектрические перчатки) и облицовщики (прорезиненные фартуки, резиновые чуни, рукавицы комбинированные, наколенники брезентовые, очки защитные).
Перечисленные выше особенности помогут вам выбрать качественную спецодежду для рабочего персонала.
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