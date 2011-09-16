Открытые иллюминаторы погубили «Булгарию». Такова предварительная версия

Posted 16 сентября 2011, 05:02
Published 16 сентября 2011, 05:02
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Конечно, причина любой аварии - это совокупность обстоятельств, однако, если бы судно вышло с закрытыми иллюминаторами, то трагедии можно было бы избежать. Скорость поступления воды в иллюминаторы была высокой, основная предварительная причина крушения судна кроется в открытых иллюминаторах, - заявил Олерский.
По его словам, сейчас главная задача Минтранса - «снизить до минимума риск, при котором могут возникнуть такие трагедии». «Наша основная функция - заставить экипаж соблюдать необходимые нормы безопасности», - отметил он, добавив, что «не должно было судно выходить в таком состояние на воду».
При этом Олерский также подчеркнул, что сегодня одна из основных проблем в этой области заключается «во взаимоотношениях между судовладельцем и командиром судна, капитаном». Он уверен, что «никакой судовладелец не имеет права указывать капитану, как что делать». «Но, к сожалению, коммерческая сторона берет во многих случаях верх», - подчеркнул заместитель министра.
Он отметил, что одной из проблем также является дефицит квалифицированных кадров. «Это может казаться незначительной проблемой для широкой общественности, но это так, - заявил он.
Олерский напомнил, что «2 сентября министр транспорта провел правительственную комиссию по ситуации с «Булгарией», в ходе которой было дано обещание, что еще понадобится неделя для завершения следствия». Он подчеркнул, что судовладельцем был подписан контракт на утилизацию судна, «поэтому решение остается только за Следственным комитетом».
Туристический дизель-электроход «Булгария», построенный в Чехословакии в 1955 году, затонул 10 июля в акватории Куйбышевского водохранилища. Судно, следовавшее в Казань, затонуло в считанные минуты в 3 км от берега на глубине около 22 метров. На момент крушения на борту теплохода находился 201 человек, 122 из них, в том числе 28 детей, погибли. 79 человек спаслись.