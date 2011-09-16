Открытые иллюминаторы погубили «Булгарию». Такова предварительная версия

Туристический дизель-электроход «Булгария», построенный в Чехословакии в 1955 году, затонул 10 июля в акватории Куйбышевского водохранилища. Судно, следовавшее в Казань, затонуло в считанные минуты в 3 км от берега на глубине около 22 метров. На момент крушения на борту теплохода находился 201 человек, 122 из них, в том числе 28 детей, погибли. 79 человек спаслись.