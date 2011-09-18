Автомобили Suzuki стали доступнее

Posted 18 сентября 2011, 18:00
Published 18 сентября 2011, 18:00
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Автоцентр«Автомир»превратит вашу мечту о новом автомобиле в реальность, только этой осенью вы можете приобрести автомобили Suzuki Grand Vitara и Suzuki SX 4 на самых выгодных условиях, причем автомобили есть в наличии. Вам только остается выбрать свой!
Suzuki Grand Vitara– полноприводный внедорожник, который подойдет как для поездок всей семьей по магазинам, так и для путешествий по бездорожью. Такое удовольствие обойдется вам всего в 675 рубля в день*
А динамичный городской короссвор Suzuki SX 4с полноприводной трансмиссий и просторным салоном, позволяющим путешествовать большой компаний, будет стоит для вас 405 рублей в день**
*Расчет произведен для модели стоимость 1 029 000 руб., по программе «Suzuki Finance 2,5%» в рублях, первоначальный взнос —40%, срок кредита — 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту — 9,50% годовых в рублях.
** Расчет произведен для модели стоимость 619 000 руб., по программе «Suzuki Finance 2,5%» в рублях, первоначальный взнос —40%, срок кредита — 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту — 9,50% годовых в рублях.