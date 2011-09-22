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Posted 22 сентября 2011,, 14:43

Published 22 сентября 2011,, 14:43

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Очередной сезон театр драмы откроет премьерой

22 сентября 2011, 14:43
В новом 66-м сезоне нижнетагильский театр драмы подарит зрителям две премьеры.

Одна из них – постановка польского мастера абсурдистской драмы Славомира Мрожека. Это новый для тагильского зрителя драматург. Работает над постановкой новый режиссёр Татьяна Захарова. Эта тагильчанка в 19 лет уехала в тогда ещё Ленинград с установкой стать театральным режиссёром. Поступила в институт театра, музыки и кинематографа. Потом работала во многих театрах. А теперь приехала в Нижний Тагил. Постановка обещает быть очень интересной, уверена заведующая литературной частью театра драмы Ольга Черепова.

Но главный подарок зрителю театр дарит в день открытия сезона. Впервые за несколько лет сезон открывается премьерой. Зрители увидят чеховский «Вишнёвый сад».Эту постановку театр готовил всё лето. Репетировали по 2 раза в день. По театральным меркам это очень долгая работа над спектаклем, говорит Ольга Черепова. Результат этой кропотливой работы тагильчане смогут увидеть уже в субботу, 24-го сентября, на открытии 66-го театрального сезона, в 18.00.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Общество#Александра Логинова#Спектакль#Сезон#Нижнетагильский драматический театр
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