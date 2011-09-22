Очередной сезон театр драмы откроет премьерой

Одна из них – постановка польского мастера абсурдистской драмы Славомира Мрожека. Это новый для тагильского зрителя драматург. Работает над постановкой новый режиссёр Татьяна Захарова. Эта тагильчанка в 19 лет уехала в тогда ещё Ленинград с установкой стать театральным режиссёром. Поступила в институт театра, музыки и кинематографа. Потом работала во многих театрах. А теперь приехала в Нижний Тагил. Постановка обещает быть очень интересной, уверена заведующая литературной частью театра драмы Ольга Черепова.