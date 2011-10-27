Заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле снижается

В целом, в рамках национального проекта «Здоровье» привито свыше 80% от необходимого числа тагильчан. В плановом порядке в Нижнем Тагиле проходит вакцинация от гриппа лиц старше 60 лет. Пожилых жителей города прививают на дому. О дате проведения вакцинации пенсионеров информируют заранее, размещают объявления на информационных стендах у подъездов.