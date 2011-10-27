Заболеваемость ОРВИ в Нижнем Тагиле снижается

Posted 27 октября 2011, 09:51
Published 27 октября 2011, 09:51
Modified 17 июня 2022, 00:03
Updated 17 июня 2022, 00:03
В целом, в рамках национального проекта «Здоровье» привито свыше 80% от необходимого числа тагильчан. В плановом порядке в Нижнем Тагиле проходит вакцинация от гриппа лиц старше 60 лет. Пожилых жителей города прививают на дому. О дате проведения вакцинации пенсионеров информируют заранее, размещают объявления на информационных стендах у подъездов.
Всего в Нижнем Тагиле сформировано 48 врачебно-фельдшерских бригад, в том числе 12 выездных. Они работают не только с пенсионерами, но и в организованных коллективах.
В целом, по городу вакцинацию от гриппа прошли порядка 91000 тагильчан – 60% от запланированного числа.
По данным Управления здравоохранения города, Между тем, за прошедшую неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 1445 обращений в амбулаторно-поликлинические учреждения по поводу ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась на 15%.
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