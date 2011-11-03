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Posted 3 ноября 2011, 02:34

Published 3 ноября 2011, 02:34

Modified 14 декабря 2023, 15:54

Updated 14 декабря 2023, 15:54

Источник инфекции в Ирбитском политехникуме - в овощном салате

3 ноября 2011, 02:34
Такой предварительный вывод сделали санврачи, «Уралинформбюро». Салат из капусты и моркови в столовой учреждения был приготовлен с нарушением норм.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе управления Роспотребнадзорапо Свердловской области, инфекцию подхватили 14 сотрудников и двоеучащихся техникума. Девять из них госпитализированы. Всем пострадавшимпоставлен предварительный диагноз — иерсиниоз (острая инфекция,передается от грызунов и домашних животных). Больной опасности дляокружающих не представляет, вирус проникает в организм черезжелудочно-кишечный тракт.

Проверка пищеблока техникума выявиланарушения санитарных норм в организации питьевого режима, обработкеинвентаря и хранении продуктов. Для сырой и вареной продукциииспользовалась одна и та же посуда. Специалисты взяли пробы сырья,смывов и воды. Обследование больных на группу бактериальных инфекцийпродолжается.

Одного из педагогов в тяжелом состоянии пришлось перевести из Ирбита в областной центр в Екатеринбург, сообщают Вести.Ru .

По даннымНакануне.Ru, ирбитской прокуратурой рассматривается вопрос привлечениик административной ответственности руководства техникума, не сообщившеговспышке инфекции в правоохранительные органы.

© По материалам интернет-СМИ

#Ольга#Происшествия#Ирбит#Инфекция
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