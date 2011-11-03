Источник инфекции в Ирбитском политехникуме - в овощном салате

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе управления Роспотребнадзорапо Свердловской области, инфекцию подхватили 14 сотрудников и двоеучащихся техникума. Девять из них госпитализированы. Всем пострадавшимпоставлен предварительный диагноз — иерсиниоз (острая инфекция,передается от грызунов и домашних животных). Больной опасности дляокружающих не представляет, вирус проникает в организм черезжелудочно-кишечный тракт.