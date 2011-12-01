Победительницей конкурса «Краса России» стала москвичка

Я еще в школе выигрывала конкурсы, год назад стала «Мисс Студенчество 2010» Петрозаводского государственного университета. После этого началось: мне предлагали сниматься для рекламы, фотографировать одежду. Снимки видел кто-то еще, меня звали в новые проекты. Для меня это интересное хобби. Фотографы ищут в девушках «изюминку», что-то особенное, что можно подчеркнуть. Поэтому не нужно ничего изображать из себя, главное для модели – это естественность поделилась Веселова.