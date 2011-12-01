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Posted 1 декабря 2011, 03:07

Published 1 декабря 2011, 03:07

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Победительницей конкурса «Краса России» стала москвичка

1 декабря 2011, 03:07
В ночь на четверг в Москве были подведены итоги конкурса «Краса России». Победительницей стала 23-летняя москвичка Наталья Переверзева.

Теперь она будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Земля», в котором примут участие 95 девушек со всего мира.

В прошлом году Переверзева завоевала титул «Мисс Москва», что и позволило ей представлять столицу на общероссийском конкурсе красоты. Принимая бриллиантовое колье из рук «Красы России-2010» Дарьи Коноваловой, победительница расплакалась.

Я благодарна жюри, зрителям, и самое главное – своим родителям! Эта победа – для вас! сказала она.

Как сообщается на сайте конкурса, Наталья Переверзева является аспиранткой Финансового университета при правительстве РФ. После окончания вуза работала в Министерстве финансов. Серьезно увлекается музыкой. Считает, что самое важное и ценное, что есть на Земле, – это человеческая жизнь, поэтому готова помогать нуждающимся. Ее цель – «сделать все возможное, чтобы будущие дети гордились своей мамой».

Вице-мисс стала Алиса Веселова из Карелии, понравившаяся жюри своей естественностью.

Я еще в школе выигрывала конкурсы, год назад стала «Мисс Студенчество 2010» Петрозаводского государственного университета. После этого началось: мне предлагали сниматься для рекламы, фотографировать одежду. Снимки видел кто-то еще, меня звали в новые проекты. Для меня это интересное хобби. Фотографы ищут в девушках «изюминку», что-то особенное, что можно подчеркнуть. Поэтому не нужно ничего изображать из себя, главное для модели – это естественность поделилась Веселова.

Всего за корону «Красы России» в этом году боролись 48 девушек. Жюри конкурса возглавил актер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков. Финал смотра прошел в концертном зале гостиницы «Космос».

Фото предоставлено сайтом «Ридус».

#Валерия Лошкарева#Общество#Москва#Конкурс красоты#Победительница
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