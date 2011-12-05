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Posted 5 декабря 2011, 03:46

Published 5 декабря 2011, 03:46

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

В Ростовской области проголосовало 146% избирателей

5 декабря 2011, 03:46
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» выложили сохраненный кадр с телеканала «Россия-24», на котором выводятся показатели голосования в Ростовской области. Если сложить результаты всех партий, получается, что всего в области проголосовали 146,47%.

Сложите все проценты? Кто до сих пор верит государственным СМИ? говорится в подписи к скриншоту на странице «Anarcho News».

Согласно выведенным на экран показателям, у «Единой России» – 58,99%, у КПРФ – 32,96%, у «Справедливой России» – 23,74%, ЛДПР – 19,41%, а у «Яблока» – 9,32%.

Аналогичная ситуация на «России-24» произошла с показателями по Воронежской области. Как следует из фотографии, выложенной спецкором «Коммерсанта» Олегом Кашиным, телеканал показал, что в Воронежской области явка составила 130%.

#Валерия Лошкарева#Общество#Голосование#Результаты выборов
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