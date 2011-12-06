Выбранное в воскресенье законодательное собрание Свердловской области начнет работать 9 декабря

По результатам выборов по спискам «Единая Россия» может получить в Заксобрании 10 кресел, еще 20 кандидатов от партии победили в одномандатных округах - итого 30. «Справедливая Россия», став второй в голосовании по спискам, может рассчитывать на 7 мест, плюс 2 одномандатника – это 9 кресел в парламенте. Процент, который набрали на выборах коммунисты, может дать им 4 места в Законодательном собрании, еще три займут победившие в одномандатных округах. Либерал-демократы сейчас могут претендовать только на кресла, которые им обеспечило голосование по партийным спискам, вероятно, их будет 4.