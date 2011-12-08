Две пожилые тагильчанки стали жертвами мошенников

80-летняя тагильчанка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд вошёл молодой человек. Заявил, что он сотрудник полиции и даже показал какие-то корочки. Объявил старушке, что та расплатилась за продукты поддельной купюрой и теперь нужно проверить все её деньги.