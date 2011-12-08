tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2011, 12:41

Published 8 декабря 2011, 12:41

Modified 4 августа 2022, 21:56

Updated 4 августа 2022, 21:56

Две пожилые тагильчанки стали жертвами мошенников

8 декабря 2011, 12:41
9 тысяч недосчиталась пенсионерка, наивно поверившая преступнику, представившемуся сотрудником полиции.

80-летняя тагильчанка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд вошёл молодой человек. Заявил, что он сотрудник полиции и даже показал какие-то корочки. Объявил старушке, что та расплатилась за продукты поддельной купюрой и теперь нужно проверить все её деньги.

Ошеломлённая пенсионерка отдала мошеннику сбережения, которые были в квартире. Он осмотрел их, вернул женщине, сказал, что всё в порядке и ушёл. А чуть позже оказалось, что вместе с ним «ушли» 9 тысяч рублей.

В пресс-службе нижнетагильского управления МВД рекомендуют внимательно изучать удостоверения, которые вам предъявляют люди, представляющиеся полицейскими. Не стесняйтесь звонить в отдел полиции и уточнять, работает ли там такой сотрудник. Преступника этот звонок отпугнёт.

82-летняя жительница села Бродово отдала мошенникам почти 90 тысяч. Ей позвонил молодой человек, назвавшийся её внуком, рассказал, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Старушка на почте оформила перевод – 89 тысяч рублей она отправила на конкретное имя в Новосибирск. Полицейские проводят проверку.

© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

#Валерия Лошкарева#Происшествия#Пенсионеры#Деньги#Криминал#Кража#Мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика