Mercedes возглавил «рейтинг узнаваемости» автомобильных брендов

Владельцы автомобилей отечественных брендов (преимущественно Lada), как выяснилось в ходе опроса, скорее выберут иностранный автомобиль в качестве своего следующего приобретения, и только треть владельцев машин российских марок готовы остаться верными продукции отечественного автопрома. При этом в компании отмечают, что определенных предпочтений относительно страны происхождения следующего авто у россиян нет: 41% планируют покупку японского авто, 32% желают приобрести немецкий бренд, а 38% рассмотрели бы и корейские марки в качестве альтернативы нынешнему автомобилю. Так или иначе, несмотря на высокую маркетинговую активность немецких, корейских, американских и других производителей, бренды японского происхождения «остаются самыми желаемыми среди российских автовладельцев», говорится в исследовании.