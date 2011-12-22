Выбираем новогодний подарок для бизнес-партнера

Конечно же универсального готового решения нет. Да оно и не нужно, ведь все ваши бизнес-партнеры — разные по характеру и увлечениям люди. Пусть кого-то вы знаете дольше, кого-то нет, но каждый из них — неповторимая личность. И собираясь вручать новогодние презенты, учтите это. Так, если ваш деловой партнер относится к числу тех, кто любит провести выходные на природе — отличным вариантом может стать набор для пикника, или специальная раскладная мебель. Тем, кто беспокоится о своем здоровье можно преподнести массажер, тем самым подчеркнув, что вы заботитесь о его самочувствии. А тем, кто часто работает с компьютером пригодятся, например, оригинальные флешки.