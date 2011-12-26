Характерная динамичная внешность BMW E90 завоевывает сердца поклонников

При разработке передней подвески автомобиля BMW E90 была использована так называемая схема Макферсона, которая стала уже традиционной для автомобилей этого баварского концерна. Практически все ее основные детали изготавливаются из легкого и достаточно прочного алюминия. Задняя подвеска BMW E90 является независимой пятирычажной, и во многом благодаря ей этот автомобиль обладает повышенной устойчивостью при движении, а также очень хорошей маневренностью. Кроме того, при конструировании BMW E90 удалось, наконец, достичь того, к чему разработчики стремились долгие годы: идеальной развесовки по осям в пропорции пятьдесят на пятьдесят процентов. Именно поэтому, а еще из-за внедрения системы стабилизации курсовой устойчивости DSC управляемость этой машины – выше всяких похвал.