Характерная динамичная внешность BMW E90 завоевывает сердца поклонников

Posted 26 декабря 2011,, 07:24
Published 26 декабря 2011,, 07:24
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следует отметить, что в этом автомобиле угадываются черты как «пятерки», так и той, которая ей непосредственно предшествовала, то есть E46, и многие запчасти BMW E90 одной модели подходят к другой. Внешность BMW E90 довольно характерна и весьма динамична благодаря, прежде всего, довольно короткому переднему свесу. К тому же этот автомобиль шире и длиннее, чем Е46 (соответственно на тридцать и восемьдесят миллиметров).
Что касается силовых агрегатов, то основной для BMW E90 – это двухлитровый бензиновый двигатель, имеющий мощность сто пятьдесят лошадиных сил. Такой мотор входит в базовую комплектацию машины, однако на заказ возможна также установка дизелей мощностью сто шестьдесят три лошадиные силы, а также знаменитыми рядными «шестерками» (двести восемнадцать и двести пятьдесят восемь «лошадок»). Все они отличаются высокой надежностью, однако довольно требовательны к качеству топлива и потребляют немало масла. Впрочем, это можно отнести практически ко всем силовым агрегатам, которыми комплектовались и комплектуются автомобили марки BMW.
Коробки переключения передач, которые устанавливались на автомобили BMW E90 – механические или автоматические шестиступенчатые, которые имеют репутацию «неубиваемых» и практически не требуют обслуживания. «Автоматы» в случае возникновения неисправностей ремонту в сервисных центрах не подлежат и заменяются полностью, однако такие случаи происходят очень редко.
При разработке передней подвески автомобиля BMW E90 была использована так называемая схема Макферсона, которая стала уже традиционной для автомобилей этого баварского концерна. Практически все ее основные детали изготавливаются из легкого и достаточно прочного алюминия. Задняя подвеска BMW E90 является независимой пятирычажной, и во многом благодаря ей этот автомобиль обладает повышенной устойчивостью при движении, а также очень хорошей маневренностью. Кроме того, при конструировании BMW E90 удалось, наконец, достичь того, к чему разработчики стремились долгие годы: идеальной развесовки по осям в пропорции пятьдесят на пятьдесят процентов. Именно поэтому, а еще из-за внедрения системы стабилизации курсовой устойчивости DSC управляемость этой машины – выше всяких похвал.
Салон BMW E90 во многом позаимствован у более дорогих и престижных «пятерок». Он достаточно просторен, причем даже на задних сидениях пассажиры высокого роста не чувствуют себя стесненно. Кроме того, запуск двигателя этой модели осуществляется при помощи кнопки, совмещенной с транспондером.
Нужно подчеркнуть, что, ввиду технической сложности Е90 любой ремонт этого автомобиля лучше всего производить в условиях сертифицированного сервисного центра. Конечно, любая хорошая разборка BMW E90 предлагает любые детали для него, но заменой их должны все же заниматься профессионалы.