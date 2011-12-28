Как встретить Новый год без огорчений

Другая распространеннаяпроблема — когда люди перед Новым годом и в сами праздники нередкочувствуют себя не в своей тарелке, испытывают не те эмоции, которыехотелось бы, и ничего поделать с этим не могут. Врачи рекомендуютустановить приоритетные цели и желания. Чтобы достижения радовали,качество, количество и очередность этих желаний должны быть осознаныи выстроены в мыслях. Цель должна быть более значимой, тогда и настоящаярадость от ее достижения непременно последует.