Тагильские полицейские 31 декабря переходят на усиленный вариант несения службы

Posted 29 декабря 2011, 11:35
Published 29 декабря 2011, 11:35
Modified 4 августа 2022, 21:55
Updated 4 августа 2022, 21:55
Сформированы временный оперативный штаб и рабочая группа, которая займется сбором и анализом оперативной обстановки. На случай осложнения обстановки составлен список резервистов. Охранять общественный порядок в новогодние каникулы полицейским будут помогать сотрудники ЧОП.
Всего общественный порядок будут охранять около тысячи человек. Начальник полиции нижнетагильского управления МВД Дмитрий Федотов призвал тагильчан быть благоразумными во время новогодних каникул.
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