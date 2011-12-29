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Posted 29 декабря 2011, 11:35

Published 29 декабря 2011, 11:35

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Тагильские полицейские 31 декабря переходят на усиленный вариант несения службы

29 декабря 2011, 11:35
Сюжет
Новый год
Усиление продлится до 10-го января. Всё это время каждый 5-й полицейский будет работать по 12 часов.

Сформированы временный оперативный штаб и рабочая группа, которая займется сбором и анализом оперативной обстановки. На случай осложнения обстановки составлен список резервистов. Охранять общественный порядок в новогодние каникулы полицейским будут помогать сотрудники ЧОП.

Всего общественный порядок будут охранять около тысячи человек. Начальник полиции нижнетагильского управления МВД Дмитрий Федотов призвал тагильчан быть благоразумными во время новогодних каникул.

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#Общество#Безопасность#Полиция#Новый год
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