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Posted 11 января 2012, 05:07

Published 11 января 2012, 05:07

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Оказание медицинской помощи при переломе руки обернулось смертью женщины

11 января 2012, 05:07
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ, то есть причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

19 октября 2011 года 56-летняя женщина обратилась в Центральную районную больницу города Талица Свердловской области. У нее была сломана рука, и сотрудники больницы наложили пациентке гипс. Однако состояние женщины, вместо того чтобы улучшаться, наоборот, ухудшилось. Под гипсом возникло нагноение, и некоторое время спустя женщину госпитализировали с диагнозом сепсис. 9 ноября 2011 года она скончалась.

Материалы по выяснению причины случившегося поступили в Бюро судебно-медицинской экспертизы, а далее и в правоохранительные органы. Сейчас следователи выясняют причины смерти женщины и оценивают действия врачей, оказывающих женщине медицинскую помощь.

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#Денис Объедкин#Происшествия#Смерть#Уголовное дело#Врачи#Перелом
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