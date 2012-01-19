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Posted 19 января 2012, 05:00

Published 19 января 2012, 05:00

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Бесплатное подключение к сервису доставки "ЕдаТагила"

19 января 2012, 05:00
Сервис ЕДА Тагила – это заказ и быстрая доставка еды с различной национальной кухней. Мы предлагаем: -Организациям общепита организовать или увеличить продажи "на вынос".

Сервис ЕДА Тагила – это заказ и быстрая доставка еды с различной национальной кухней.

Мы предлагаем:

-Организациям общепита организовать или увеличить продажи "на вынос". Приглашам к сотрудничеству рестораны, кафе, пиццерии. Вы можете заполнить заявку на сайте едатагила.рф или позвонить по телефону 8(3435) 92 00 77. Подключение до 31.01.2012г. - бесплатно!

-Жителям и гостям города заказать доставку шашлыка и гриль-меню с соблазнительным запахом дымка;

доставку полноценных обедов в офис; доставку изысканных японских блюд от лучших мастеров; доставку настоящей итальянской пиццы; доставку тортов на любое торжество; доставку цветов.

#Юрий Кокорин#Общество
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