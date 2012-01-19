Chevrolet Lacetti - 4-х дверный седан «С» класса, являющийся третьим поколением Daewoo Nubira, продается на европейском рынке с 2004 года. Он является наглядным подтверждением того, что практичный автомобиль требует каких либо компромиссов.Само имя "Lacetti" вовсе не выдуманное и является производным от латинского слова "lacertus" означающее "сильный, энергичный". Именно таким представлялся создателям модели (ведущим итальянским автодизайнерам Pininfarina и ItalDesign) ее будущий владелец.В базовой комплектации автомобиль оснащается системами ABS + EBD,фронтальными подушками безопасности для водителя и пассажира, кондиционером и центральным замком с дистанционным управлением. Комфортность управления обеспечит руль с гидроусилителем, передняя подвеска типа McPherson, регулировка сиденья водителя и руля по высоте. 108,8 сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом от 1598 до 1,8 куб. см и крутящем моменте 150 Нм легко разгонит автомобиль до 100 км/ч всего за 10,7 сек.Салон автомобиля удивительно удобен и практичен. Исполненная в двухтональном виде панель приборов по желанию владельца может быть декорирована металлизированными или деревянными вставками. Внешне на вид компактный автомобиль удивляет размерами своего салона и многими удобствами, редко встречающимися у машин подобного класса. В их число входят отдельные воздушные дефлекторы для пассажиров, расположившихся на задних сиденьях, складные сиденья, позволяющие при необходимости увеличить объем багажного отделения в 3,5 раза. Электрозеркала, передние электрические стеклоподъемники, боковые молдинги, тонированные стекла и декоративные колпаки создают эффектное сочетание автомобиля VIP класса.На европейском рынке Chevrolet Lacetti часто продается под названием Chevrolet Nubira, также как на некоторых других под брендом Suzuki Forenza или Chevrolet Optra.Купить шевроле лачетти можно во многих автосалонах, как за наличные, так и расплатившись кредитной карточкой или в кредит, охотно предоставляемый банками. По многочисленным отзывам счастливых автовладельцев автомобиль довольно хороший, нетребовательный к уходу и обслуживанию и стоит тех денег, которые стоит, особенно на фоне "творений" отечественного автопрома.Если вы хотите почаще бывать с семьей на природе, совместно ощутить волшебство преодоления пространства, выход один - купить chevrolet.