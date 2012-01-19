Всемирный банк призвал Россию повысить пенсионный возраст

Posted 19 января 2012, 03:12
Published 19 января 2012, 03:12
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
По его словам, к 2050 году количество работоспособного населения в России сократится на 25 миллионов человек из-за демографического спада. Для того, чтобы смягчить последствия спада, Уэру предлагает не только повысить пенсионный возраст, но и улучшить качество ухода за детьми, особенно в семьях с неработающими родителями.
Уэру также считает необходимым повысить эффективность расходов на образование, здравоохранение и социальную помощь населению. Представитель Всемирного банка добавил, что низкое качество здравоохранения приводит к росту издержек на лечение и к более раннему выходу граждан на пенсию. Уэру отметил, что многие европейские страны повышают пенсионный возраст, так как это делает пенсионную систему болееустойчивой.
В декабре 2011 года провести в России пенсионную реформу призвал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По его мнению, правительству страны нужноуравнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин. Генсек ОЭСР отметил,что в российской пенсионной системе существует значительный дисбаланс, так как расходы на пенсии растут, а отчисления в пенсионные фонды - нет.В будущем, считает Гурриа, это приведет к дефициту бюджета.
В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя ожидаемая продолжительность жизни в России - 68 лет. Для женщин показатель составляет 74 года, а для мужчин - 62.
В правительстве России повышение пенсионного возраста обсуждается уже в течение нескольких лет. В 2011 году о готовности россиян к этой мере говорил помощник президента Аркадий Дворкович. О неизбежности такого решения заявлял Алексей Кудрин, когда занимал должность министра финансов.,
Авторы «Стратегии 2020» (стратегия социально-экономического развития России до 2020 года) предлагали постепенно повысить пенсионный возраст до 63 лет. Повышение они считают необходимым начать в 2015-м и закончитьв 2030 году. В ноябре 2011 года премьер-министр России Владимир Путин заверил, что пенсионный возраст в России в «ближайшее обозримое время» повышаться не будет.