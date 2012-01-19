Всемирный банк призвал Россию повысить пенсионный возраст

По его словам, к 2050 году количество работоспособного населения в России сократится на 25 миллионов человек из-за демографического спада. Для того, чтобы смягчить последствия спада, Уэру предлагает не только повысить пенсионный возраст, но и улучшить качество ухода за детьми, особенно в семьях с неработающими родителями.