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Posted 20 января 2012, 04:39

Published 20 января 2012, 04:39

Modified 4 августа 2022, 21:55

Updated 4 августа 2022, 21:55

Молодые екатеринбуржцы сыграют в хоккей с воспитанниками Кировградской колонии

20 января 2012, 04:39
21 января в Кировградской воспитательной колонии пройдет товарищеский матч по хоккею на кубок Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

В товарищеском матче сыграют воспитанники колонии и молодёжная дворовая команда города Екатеринбурга. Как рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, мероприятие пройдет при поддержке Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, ГУФСИН Свердловской области, депутата Законодательного собрания Игоря Ковпака и областного Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики.

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#Спорт
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