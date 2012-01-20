Молодые екатеринбуржцы сыграют в хоккей с воспитанниками Кировградской колонии

В товарищеском матче сыграют воспитанники колонии и молодёжная дворовая команда города Екатеринбурга. Как рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, мероприятие пройдет при поддержке Уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, ГУФСИН Свердловской области, депутата Законодательного собрания Игоря Ковпака и областного Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики.