ГИБДД поддержала отмену доверенностей на управление авто

Генерал полиции Кузин сообщил, что ГАИ неоднократно рассматривала возможность и последствия исключения доверенности на право управления транспортным средством из числа документов, которые должен иметь при себе водитель. При сегодняшнем развитии информационных систем, никаких проблем не составляет установить, правомочно ли человек находится за рулем или машина покинула своего законного хозяина без его ведома.