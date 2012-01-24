Самые глупые чиновники в России работают в сфере медицины и ЖКХ

Чтобы прописать новорожденного ребенка, его матери необходимо лично являться в паспортный стол, нотариально оформленная доверенность на отца для ФМС не документ. Кормящей матери надо стоять в непредсказуемой по длине очереди без возможности предварительной записи. А если ребенка не с кем оставить, то еще и тащить ребенка туда. Понятно, для чего нужно согласие обоих родителей, но категорически не понятно, почему не подходит нотариально оформленная доверенность на эти действия, зачем и кому это надо? сокрушается одна из посетительниц сайта.