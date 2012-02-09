Один из лесокомбинатов Свердловской области шантажирует власть в преддверии выборов

Работники Лобвинского лесокомбината обещают устроить забастовку накануне выборов Президента России, если им не восполнят задолженность по зарплате. Кроме тысячи рублей к Новому году, коллектив не получал средств с октября 2011 года. По словам главы профкома Лобвинского комбината Виктора Горбунова, общая задолженность достигает 8 миллионов 300 тысяч рублей.

Как рассказали в Свердловской профсоюзной организации работников лесных отраслей, на профсоюзном собрании рабочие поставили руководству предприятия ультиматум: либо погашать задолженность в график, либо они устроят забастовку. До 1 марта они требуют выдать зарплату за октябрь-декабрь 2011 года. С нашим ведомством рабочие свои действия не согласовывали, - пояснили Свердловской профсоюзной организации работников лесных отраслей. - И нам непонятен график выплат. Забастовка после 1 марта, накануне президентских выборов, чревата многими осложнениями. Как поясняют знающие источники JustMedia.Ru, руководство лесокомбината, ожидая новый участок работы, манипулирует властью, чтобы он им достался на льготных условиях. Федерация профсоюзов Свердловской области, понимая ситуацию, в этих играх участвовать не желает. © По материалам JustMedia