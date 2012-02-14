Вышла библиотека Leaflet версии 0.3

Новая версия (Leaflet 0.3) снабжена обширным списком нововведений, улучшений и исправлений. Величина и содержимое этого списка недвусмысленнейше подсказывает, что всем авторам сайтов, использовавших Leaflet прежних версий, уместно перейти на версию 0.3 как можно скорее — и для своего собственного удобства, и для блага читателей (особенно употребляющих мобильники да планшеты).