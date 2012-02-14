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Posted 14 февраля 2012, 16:00

Published 14 февраля 2012, 16:00

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Вышла библиотека Leaflet версии 0.3

14 февраля 2012, 16:00
Вчера mourner (Владимир Агафонкин) объявил в Твиттере о выходе новой версии (0.3) его библиотеки Leaflet, разработанной для компании CloudMade и предоставляющей простой API, управляющий размещением...

Вчера mourner (Владимир Агафонкин) объявил в Твиттере о выходе новой версии (0.3) его библиотеки Leaflet, разработанной для компании CloudMade и предоставляющей простой API, управляющий размещением географических карт на WWW-страницах.

Простота API, свободный (открытый на GitHub) код и небольшой размер (≈100 Kb) библиотеки Leaflet обеспечили ей в последнее время (особенно после возрастания платности Google Maps) значительную популярность среди потребителей карт OpenStreetMap, распространяемых как CloudMade, так и другими тайловыми серверами. (Гибкость API такова, что Leaflet можно настроить на употребление какого угодно тайлового сервера.)

Новая версия (Leaflet 0.3) снабжена обширным списком нововведений, улучшений и исправлений. Величина и содержимое этого списка недвусмысленнейше подсказывает, что всем авторам сайтов, использовавших Leaflet прежних версий, уместно перейти на версию 0.3 как можно скорее — и для своего собственного удобства, и для блага читателей (особенно употребляющих мобильники да планшеты).

#Общество
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