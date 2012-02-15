В Нижнем Тагиле ДТП с участием пешеходов происходят почти ежедневно

13 февраля при неустановленных обстоятельствах на Черноисточинском шоссесбита женщина 1986 года рождения. Она госпитализирована с переломомоснования черепа и другими травмами. ГИБДД разыскивает очевидцев данного ДТП. Они могут обратиться в дорожнуюполицию по телефону 97-65-79 или по адресу: пр. Мира, 57а, кабинет 11.