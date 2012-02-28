Квадроциклы в Екатеринбурге

Утилитарные - один из наиболее популярных видов квадроциклов, так как они очень универсальны, они подходят и для работы и для отдыха. Он просто незаменим если требуется выполнить тяжелую работу,в сельском хозяйстве, например убрать снег, буксировать обьект. Также благодаря тому, что у данного вида квадрациклов высокие показатели по мощности и проходимости, у них с каждым годом прибавляются поклонники. Утилитарные мотовездеходы отличаются от остальных следующими особенностями, они тяжелее по весу нежели, к примеру, спортивные, они более крупные, они оборудованы мощным мотором, колеса по диаметру превышают спортивные, тормоза дисковые. Они самые универсальные, выбирая данную модель обеспечиваем себя надежным помощником на дачном участке и надежным другом с которым можно отправиться на экстремальную прогулку или рыбалку.