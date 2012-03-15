«Порция кальяна равносильна 100 выкуренным сигаретам» - ученые

Posted 15 марта 2012, 06:38
Published 15 марта 2012, 06:38
Modified 14 декабря 2023, 15:56
Updated 14 декабря 2023, 15:56
«Даже просто находиться внутри помещения, где кто-то курит кальян, эквивалентно курению от 100 до 200 сигарет», - заявляют британские кардиологи. Одна порция шиши, которую можно выкурить за час, равноценна 100 сигаретам, утверждают они, сравнивая курение кальяна с внутривенным введением сигарет.
В свою очередь, владельцы заведений, которые предлагают кальян, заявляют о том, что он не вреднее сигарет, к тому же никто не ходит в бары каждый день.
Согласно последним опросам, проведенным Британским кардиологическим фондом, 9% англичан считают кальян безвредным, при этом только 40% знают о том, что кальян может содержать табак.