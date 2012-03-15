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Posted 15 марта 2012, 06:38

Published 15 марта 2012, 06:38

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

«Порция кальяна равносильна 100 выкуренным сигаретам» - ученые

15 марта 2012, 06:38
Британский кардиологический фонд бьет тревогу из-за растущей популярности в стране кальян-кафе. Врачи нескольких крупных городов Великобритании связали увеличившееся количество молодых людей с сердечными заболеваниями с популярностью в этих местах заведений, где курят кальян, сообщает «Би-би-си».

«Даже просто находиться внутри помещения, где кто-то курит кальян, эквивалентно курению от 100 до 200 сигарет», - заявляют британские кардиологи. Одна порция шиши, которую можно выкурить за час, равноценна 100 сигаретам, утверждают они, сравнивая курение кальяна с внутривенным введением сигарет.

В свою очередь, владельцы заведений, которые предлагают кальян, заявляют о том, что он не вреднее сигарет, к тому же никто не ходит в бары каждый день.

Согласно последним опросам, проведенным Британским кардиологическим фондом, 9% англичан считают кальян безвредным, при этом только 40% знают о том, что кальян может содержать табак.

#Общество#Кафе#Здоровье#Сигареты#Вред#Кальян
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