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Posted 15 марта 2012, 01:38

Published 15 марта 2012, 01:38

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

В Ростовской области пройдут гонки на тракторах

15 марта 2012, 01:38
Уникальные гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в десятый раз пройдут в Ростовской области. В этом году они приурочены к празднованию 75-летнего юбилея создания региона, сообщает ИТАР-TACC. На проведение в мае юбилейных состязаний единственного в России тракторного турнира из бюджета Ростовской области выделено 3 млн рублей, сообщила пресс-служба губернатора, и это спортивное шоу задумано как праздник для всех жителей региона.

Гостями станут главы субъектов Федерации, руководители сельхозпредприятий, механизаторы из Ставропольского и Краснодарского краев, Воронежской и Волгоградской областей, Мордовии, а также ближнего зарубежья. Гонки на тракторах проводятся с 2002 года. В прошлом году в них приняли участие около 40 сельхозпредприятий из Ростовской области и других регионов России и Украины. Как сообщают организаторы, четверым финалистам Х международных гонок на тракторах Бизон-Трек-Шоу 2012 вручат сельскохозяйственную технику ведущих мировых производителей. Машины отличаются высокой производительностью и предназначены для выполнения сложных полевых работ. Финалистов ожидают и индивидуальные подарки. Шоу на тракторах, отмечают организаторы, задумано с целью популяризации профессии механизатора, привлечения молодежи к работе в агропромышленном комплексе.

Фото: bizonagro.ru

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