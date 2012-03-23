Вор хотел разжиться газетами, но застрял в киоске «Роспечати»

Вор, залезший в киоск «Роспечати» в Асбесте, смог выбраться из него только с помощью подоспевших полицейских.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Свердловской области, поздно ночью сторож административного здания увидел, как мужчина залез в газетный киоск через окошко и... застрял. Охранник вызвал полицию. Стражи порядка действительно обнаружили застрявшего 20-летнего местного жителя, сильно пьяного. Он собирался украсть несколько журналов, фломастеры и детскую раскраску. Между прочим, по мнению полицейских, действия вора-Винни-Пуха можно квалифицировать как кражу со взломом. © По материалам УралВеб