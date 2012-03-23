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Posted 23 марта 2012, 08:36

Published 23 марта 2012, 08:36

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Вор хотел разжиться газетами, но застрял в киоске «Роспечати»

23 марта 2012, 08:36
Вор, залезший в киоск «Роспечати» в Асбесте, смог выбраться из него только с помощью подоспевших полицейских.

Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Свердловской

области, поздно ночью сторож административного здания увидел, как мужчина залез в газетный киоск через окошко и... застрял.

Охранник вызвал полицию. Стражи порядка действительно обнаружили застрявшего 20-летнего местного жителя, сильно пьяного. Он собирался украсть несколько журналов, фломастеры и детскую раскраску.

Между прочим, по мнению полицейских, действия вора-Винни-Пуха можно квалифицировать как кражу со взломом.

© По материалам УралВеб

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