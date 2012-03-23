Вор хотел разжиться газетами, но застрял в киоске «Роспечати»

Posted 23 марта 2012, 08:36
Published 23 марта 2012, 08:36
Modified 14 декабря 2023, 15:55
Updated 14 декабря 2023, 15:55
Как рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Свердловской
области, поздно ночью сторож административного здания увидел, как мужчина залез в газетный киоск через окошко и... застрял.
Охранник вызвал полицию. Стражи порядка действительно обнаружили застрявшего 20-летнего местного жителя, сильно пьяного. Он собирался украсть несколько журналов, фломастеры и детскую раскраску.
Между прочим, по мнению полицейских, действия вора-Винни-Пуха можно квалифицировать как кражу со взломом.
© По материалам УралВеб