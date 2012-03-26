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Posted 26 марта 2012, 03:26

Published 26 марта 2012, 03:26

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Шпионы засекли абсолютно новый BMW 4-Серии

26 марта 2012, 03:26
Фотошпионы Worldcarfans сумели заснять на испытаниях новое купе BMW, сообщает Автоутро.ру. Автомобиль в кузове купе, который по новой номенклатуре концерна будет обозначаться как 4-Серия, испытывался немецкими инженерами на снежном полигоне.

Судя по плотному камуфляжу, машина пока что находится в ранней стадии разработки. Слухи о намерении выделить в отдельный сегмент купе 1-й и 3-й серии ходили еще с прошлого года. Шаг маркетологов объясняют желанием не только дать покупателям явную альтернативу Audi А5, но и запросить немного большую цену, нежели за ту же самую трешку в кузове седан. На видео можно неплохо рассмотреть общий динамичный дизайн с чертами, которые воплощены ранее в кузове F30. Меньшая по размеру, внутри линейки BMW четверка станет альтернативой большого купе 6-Серии. Ожидается, что как и машины 3-й серии, купе будет предлагаться в трех модификациях: Sport, Modern и Luxury. Каждая из них будет отличаться, предлагая различные варианты оборудования. Машина получит четырех-и шестицилиндровые моторы с турбонаддувом. Чтобы удовлетворить различные варианты водительских предпочтений, BMW 4-Series Coupe будут оснащаться адаптивной подвеской, которая позволяет регулировать настройки нажатием одной кнопки

Кадр: youtube.com

#Общество#Легковые авто#BMW
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