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Posted 5 апреля 2012, 09:19

Published 5 апреля 2012, 09:19

Modified 4 августа 2022, 21:53

Updated 4 августа 2022, 21:53

Новый рейд по устранению арматуры на дорогах Нижнего Тагила пройдет в эти выходные

5 апреля 2012, 09:19
Весна понемногу вступает в свои права. Тает снег, и на дорогах оттаивает коварный враг автолюбителей – арматура.

В связи с этим активисты движения «Тагил без ям» объявляют открытой очередную акцию по удалению арматуры с дорог Нижнего Тагила.

Уважаемые автолюбители, да и просто неравнодушные жители, которые хотят видеть безопасные дороги в Нижнем Тагиле! Без вашей помощи, дорогие друзья, без указания мест нахождения арматуры нам не обойтись! Прежде всего, просьба писать, звонить и любыми другими способами оповещать нас о тех местах, где арматура торчит из дорожного полотна сообщают активисты движения к тагильчанам в своем пресс-релизе.

7 апреля к активистам планирует присоединиться и съемочная группа компании «Телекон».

Все желающие помочь и активистам, и себе в устранении этого явления дорог города, могут принявтьучастие в самом процессе срезания арматуры. Активисты назначили встречу в субботу, 7 апреля, у памятника Черепановым в 11:00. По всем возникающим вопросам обращаться на почту [email protected].

По дорогам нашего города, не повредив машину, можно проехать разве что на танке. Автомобилисты регулярно попадают в ямы, что прямым образом сказывается на их машинах. Регулярные поломки и, значит, ремонты автомобилей, ставят автолюбителей перед вопросом: где быстро и недорого заказать запасные части и агрегаты? Существует много магазинов и интернет-ресурсов, которые предлагают запчасти на Урале по выгодным ценам.

© TagilCity.ru по материалам

#Общество#Авто#Дорога#Акция
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