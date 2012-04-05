Новый рейд по устранению арматуры на дорогах Нижнего Тагила пройдет в эти выходные

По дорогам нашего города, не повредив машину, можно проехать разве что на танке. Автомобилисты регулярно попадают в ямы, что прямым образом сказывается на их машинах. Регулярные поломки и, значит, ремонты автомобилей, ставят автолюбителей перед вопросом: где быстро и недорого заказать запасные части и агрегаты? Существует много магазинов и интернет-ресурсов, которые предлагают запчасти на Урале по выгодным ценам.