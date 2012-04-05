Тест-драйв Mitsubishi ASX

Непривычно и то, что Митсубиси АСХ заводиться нажатием кнопки, но это, наверное, больше плюс, чем минус. Легко настраиваются руль и сиденья. Под капотом автомобиля двухлитровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил. Даже когда машина еще только трогается с места, уже можно ощутить всю его мощность. В паспорте автомобиля прописано, что Митсубиси АСХ разгоняется до 100 км за 11,2 секунды, но на практике кажется, что это происходит намного быстрее. Такое впечатление может создаваться за счет мягкой подвески.Митсубиси АСХ имеет ступенчатый вариатор, звук двигателя представляет собой ровный гул, который не меняет тон не при разгоне, не при езде на максимальной скорости, которая равна 188 км/час, поэтому при движении автомобиля в салоне тихо.По трассе Мицубиси АСХ идет ровно, ямы и кочки преодолеваются практически незаметно. Машина имеет хорошую управляемость, но на повороте на скорости 130 км/час автомобиль немного берет крен. Разогнать Мицубиси АСХ до обещанных производителем 188 км/час можно без проблем. Во время движения понимаешь, что возможности 2-литрового двигателя значительно больше, а ограничение на панели 188 км/час выбрано из соображений аэродинамики. Когда машина разгоняется до скорости 180 км/час, есть ощущение подъема.Тест-драйв на сельских, поселковых дорогах Мицубиси АСХ проходит без сильных толчков, машина едет относительно ровно. Дальше по трассе дорога из смеси мокрого песка и глины, за окном дождливая погода, автомобиль поначалу хорошо справляется с поставленной задачей, но в более низких местах немного пробуксовывает. Поворотом шайбы, которая очень удобно расположена, включаем режим 4WD и абсолютно спокойно двигаемся дальше.Подъезжая к выезду на трассу, покоряем маленький подъем, колесами попадаем на участок дороги, состоящий из раскатанного песка, пробуем режим блокирования муфты, усилие распределяется на обе оси и нам удается выехать из песка.В целом впечатление от тест-драйва Мицубиси АСХ очень даже не плохое, но также становиться ясно, что даже с 2-ух литровым двигателем данный автомобиль более подходит для городских поездок и ровных дорог, но по труднопроходимым трассам ехать не стоит.