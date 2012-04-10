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Posted 9 апреля 2012, 21:25

Published 9 апреля 2012, 21:25

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Дело о взятках в рязанской ГИБДД приобретает массовый характер

9 апреля 2012, 21:25
Еще четыре дела о взятках возбуждено в ГИБДД Рязанской области, три из них – против руководителя одного из подразделений региональной ГИБДД. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в связи с расследованием уголовных дел о взятках в УГИБДД УМВД России по Рязанской области возбуждены еще четыре уголовных дела, в том числе три – в отношении руководителя одного из подразделений УГИБДД УМВД России по Рязанской области, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ. – Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п.

п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством в крупном размере»). По версии следствия, подозреваемый требовал от подчиненных ему сотрудников УГИБДД «положительно оценивать сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами за денежное вознаграждение в размере 3 тыс. руб. с каждого обучавшегося в автошколах города Рязани и 1 тыс. руб. – в районах Рязанской области». «Таким образом, с декабря 2011 по март 2012 года подозреваемому было передано около 1 млн руб., – отмечается в сообщении. – Помимо этого он, действуя совместно с начальником регионального УГИБДД Александром Алфосовым, требовал от ряда сотрудников управления с учетом занимаемых ими должностей передавать Алфосову ежемесячно по 100 тыс. руб., а также дорогостоящие подарки. При невыполнении данного требования в адрес сотрудников высказывались угрозы увольнением, а в случае выполнения – обещание общего покровительства и попустительства по службе. Таким образом Алфосову было передано 200 тыс. рублей и иные ценные вещи». Напомним, что на прошлой неделе был арестован начальник ГИБДД Рязанской области Александр Алфосов. Следствие подозревает его в получении взятки в 500 тыс. руб. за выдачу «красивых» номеров. В отношении Алфосова возбуждено уголовное дело о получении взятки (максимальное наказание – 12 лет заключения или крупный штраф). Также было возбуждено уголовное дело в отношении одного из приближенных к Алфосову сотрудников областного УГИБДД, имя которого в интересах следствия не называется. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, – сообщает Следственный комитет. – Расследование уголовных дел продолжается, решается вопрос об их соединении в одно производство».

Фото: Управление взаимодействия со СМИ СК РФ

#Общество#ГИБДД
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