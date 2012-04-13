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Posted 13 апреля 2012, 05:30

Published 13 апреля 2012, 05:30

Modified 14 декабря 2023, 15:55

Updated 14 декабря 2023, 15:55

Наша «Уралочка» в медалях!

13 апреля 2012, 05:30
По итогам трех матчей «Уралочка-НТМК» стала обладателем бронзовых медалей женского чемпионата России по волейболу. Схватка с «Омичкой» принесла долгожданную победу в серии игр за третье место.

Последвухлетнего перерыва подопечные Николая Карполя вернулись на пьедесталпочёта. Этот человек не даром вызывает у всех уважение. Во многом благодаря егоставке на результат, команда волейболисток практически всегда достигала призовыхвысот.

О командесоперниц тоже хочется сказать несколько слов. Несмотря на три пораженияв бронзовой серии, «Омичка» играла неплохо. Совсем недавно этакоманда была лишь в середине турнирной таблицы, однако с приходом новоготренера Владимира Кузюткина резко поднялась вверх. К слову, Владимир - наш земляк,поэтому за его успех тоже можем порадоваться от всей души.

#Спорт#Волейбол#Уралочка
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