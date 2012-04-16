Тагильчанка Алия Кульмаметова стала победительницей двух значимых соревнований по самбо и дзюдо

Каждый город, пусть даже такой небольшой и провинциальный, как, например, город Щекино Тульской области, гордится своими звездами спорта, искусства, науки и любой другой сферы. Если горожанин побеждает на соревнованиях или конкурсах всероссийского масштаба, это является большим событием для всех жителей городка.