tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 апреля 2012, 12:32

Published 16 апреля 2012, 12:32

Modified 4 августа 2022, 21:53

Updated 4 августа 2022, 21:53

Тагильчанка Алия Кульмаметова стала победительницей двух значимых соревнований по самбо и дзюдо

16 апреля 2012, 12:32
С 12 по 14 апреля в Челябинске прошел Чемпионат и первенство по борьбе самбо Азиатской части России, 14 апреля в Екатеринбурге - Областная универсиада среди образовательных учреждений высшего профессионального образования по дзюдо.

Тагильская спортсменка Алия Кульмаметова умудрилась стать победительницей сразу двух престижных соревнований, прошедших почти одновременно. Поздравляем Алию и ее тренера по обоим видам спорта Матвеев С.В! Как удается спортсменке достигать таких высоких результатов в разных видах спорта, для многих ее фанатов из Нижнего Тагила остается загадкой.

Каждый город, пусть даже такой небольшой и провинциальный, как, например, город Щекино Тульской области, гордится своими звездами спорта, искусства, науки и любой другой сферы. Если горожанин побеждает на соревнованиях или конкурсах всероссийского масштаба, это является большим событием для всех жителей городка.

© TagilCity.ru

Материалы по теме
#Спорт#Дзюдо#Самбо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика