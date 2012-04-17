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Posted 17 апреля 2012,, 07:37

Published 17 апреля 2012,, 07:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Nissan Qashqai и его ремонт

17 апреля 2012, 07:37
Появление на наших дорогах такого автомобиля, как Nissan Qashqai, было очень успешным, ведь его появление пришлось на времена подъема продаж автомобилей, которые называют кроссоверы.

Такое большое число автомобилей данной модели на дорогах естественно стимулирует и развитие сферы по их обслуживанию, и ремонту, каким бы хорошим автомобиль не был, а рано или поздно придется ремонтироваться.

Ремонт автомобиля Nissan Qashqai не имеет каких-либо особых трудностей, запчасти и расходные материалы на нашем рынке на этот автомобиль имеются в достаточном количестве. Один только момент, который может вызвать трудности у владельцев Nissan Qashqai, это поиски хорошей станции ТО и опытных специалистов, у которых имеется диагностическое оборудование и все оснащение для ремонта. Да, есть вариант, конечно, проводить ремонт в "родном" сервисном центре, но очереди и предварительные записи готов выдерживать не каждый. Автосервис "АГР" специализируется на ремонте рулевых реек автомобилей Nissan, а так же готов предоставить клиентам комплекс услуг по его диагностике.

В автосервисе сделают ремонт основных узлов автомобиля, проведут плановую замену сальников и уплотнителей, колодок, масел, почистят инжектора и др. Проводя ремонт Nissan Qashqai, наши специалисты обобщили слабые стороны данного автомобиля.

Двигатель данного автомобиля, как и все двигатели выпускаемые корпорацией Nissan, имеют высокую надежность и работают стабильно. Радует момент наличия цепного газораспределительного блока вместо недолговечных ремней, поэтому данный автомобиль очень редко нуждается в работах по ремонту двигателя по сравнению с двигателями конкурирующих компаний. Наиболее часто в сервисных центрах Nissan Qashqai нуждается в ручной регулировке клапанов и проверках систем зажигания. Установленные на Nissan Qashqai платиновые свечи могут выдержать немногим больше двадцати тысяч и затем нуждаются в комплексной замене.

Встречаются случаи ремонта Nissan Qashqai, вызванных перегревом двигателя, что связано с проблемной работой радиатора. В наших условиях эксплуатации происходит частое засорение системы охлаждения, поэтому желательно хотя бы один раз в полгода проводить диагностику отложений. Так же рекомендуется периодически выполнять промывку форсунки, инжектора которые могут засоряться от примесей, содержащихся в отечественном топливе, если это не сделать вовремя, то в дальнейшем необходим будет демонтаж данного узла и его ультразвуковая и химическая чистка.

#Общество
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