Nissan Qashqai и его ремонт

Posted 17 апреля 2012,, 07:37
Published 17 апреля 2012,, 07:37
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Такое большое число автомобилей данной модели на дорогах естественно стимулирует и развитие сферы по их обслуживанию, и ремонту, каким бы хорошим автомобиль не был, а рано или поздно придется ремонтироваться.
Ремонт автомобиля Nissan Qashqai не имеет каких-либо особых трудностей, запчасти и расходные материалы на нашем рынке на этот автомобиль имеются в достаточном количестве. Один только момент, который может вызвать трудности у владельцев Nissan Qashqai, это поиски хорошей станции ТО и опытных специалистов, у которых имеется диагностическое оборудование и все оснащение для ремонта. Да, есть вариант, конечно, проводить ремонт в "родном" сервисном центре, но очереди и предварительные записи готов выдерживать не каждый. Автосервис "АГР" специализируется на ремонте рулевых реек автомобилей Nissan, а так же готов предоставить клиентам комплекс услуг по его диагностике.
В автосервисе сделают ремонт основных узлов автомобиля, проведут плановую замену сальников и уплотнителей, колодок, масел, почистят инжектора и др. Проводя ремонт Nissan Qashqai, наши специалисты обобщили слабые стороны данного автомобиля.
Двигатель данного автомобиля, как и все двигатели выпускаемые корпорацией Nissan, имеют высокую надежность и работают стабильно. Радует момент наличия цепного газораспределительного блока вместо недолговечных ремней, поэтому данный автомобиль очень редко нуждается в работах по ремонту двигателя по сравнению с двигателями конкурирующих компаний. Наиболее часто в сервисных центрах Nissan Qashqai нуждается в ручной регулировке клапанов и проверках систем зажигания. Установленные на Nissan Qashqai платиновые свечи могут выдержать немногим больше двадцати тысяч и затем нуждаются в комплексной замене.
Встречаются случаи ремонта Nissan Qashqai, вызванных перегревом двигателя, что связано с проблемной работой радиатора. В наших условиях эксплуатации происходит частое засорение системы охлаждения, поэтому желательно хотя бы один раз в полгода проводить диагностику отложений. Так же рекомендуется периодически выполнять промывку форсунки, инжектора которые могут засоряться от примесей, содержащихся в отечественном топливе, если это не сделать вовремя, то в дальнейшем необходим будет демонтаж данного узла и его ультразвуковая и химическая чистка.