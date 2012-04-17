Nissan Qashqai и его ремонт

Ремонт автомобиля Nissan Qashqai не имеет каких-либо особых трудностей, запчасти и расходные материалы на нашем рынке на этот автомобиль имеются в достаточном количестве. Один только момент, который может вызвать трудности у владельцев Nissan Qashqai, это поиски хорошей станции ТО и опытных специалистов, у которых имеется диагностическое оборудование и все оснащение для ремонта. Да, есть вариант, конечно, проводить ремонт в "родном" сервисном центре, но очереди и предварительные записи готов выдерживать не каждый. Автосервис "АГР" специализируется на ремонте рулевых реек автомобилей Nissan, а так же готов предоставить клиентам комплекс услуг по его диагностике.