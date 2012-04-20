Волга Siber - обзор нового отечественного автомобиля

Если самая ранняя волга 21 была внешне, хоть и похожа на американцев, но полностью разработана в России и нарисована нашим советским художником. Если 24 волга, хоть и была сделана тоже с оглядкой, тоже на американские мотивы, то вот Волга Siber – это абсолютный, сто процентный американец, не имеющий никакого российского родства. Фактически, это немного переработанный Chrysler Sebring двухтысячного модельного года, тот, что сошел с производства в 2007 году.Толи круг замкнулся, толи история выходит на новый виток, ГАЗ спустя почти 80 лет, снова возвращается к выпуску практически чистокровного американца. ГАЗ просто взял и купил автомобиль, снятый с производства, целиком, вместе со ставшей уже ненужной американцам сборочной линии.Оборудование пришло в Нижний Новгород не в идеальном, но в приличном состоянии, а специалисты Chrysler помогли в наладке того, что пришло. Завод готов выпускать по 50 000 Siber в год, в перспективе, возможны и увеличения объема. Chrysler Sebring, преображенный в Волгу Siber на сегодняшний день стал самым передовым, который мы имеем под собственным российским брендом. При этом, разумеется между автомобилями есть отличия, их видно здесь даже невооруженным глазом.Как и в любом американском автомобиле, сидеть за рулем машины очень удобно, потому что рассчитана на крупных людей. Человеку с короткими руками будет здесь довольно удобно, так как руль регулируется только вверх, или вниз, по вылету руль не регулируется. Зато диапазон регулировки кресел просто огромный, а комплектация «люкс» имеет еще электрическую регулировку водительского сидения, при этом присутствует еще и электронный поясничный подпор. К явням преимуществам можно отнести то, что обслуживание этого автомобиля, равно как и экспертиза автомобиля в случае ДТП обойдутся его владельцу недорого.К сожалению, нету кнопочек, которые бы запоминали регулировки, а ведь этот автомобиль наверняка будет использоваться как служебная машина, за рулем которого, скорее всего, будут оказываться сменные водители. Органы управления напоминают нам о том, что в первых, прародитель Chrysler Sebring был спроектирован, хоть и в конце, но двадцатого века, а во вторых, это был один из самых дешевых и доступных автомобилей на американском рынке, по этому здесь нет, даже климат контроля, здесь обычный кондиционер, впрочем и на том спасибо.